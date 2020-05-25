Пекин, , 10:30 — REGNUM В России, которая является самой большой страной в мире по территории, есть не только бесконечно красивые поля, леса и озёра, на её просторах также много таинственных, необъяснимых наукой мест. Об этом сообщается в туристическом блоге китайского портала Sohu.

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Так, первыми в числе загадочных мест названы Саамские лабиринты в Карелии. Отмечается, что в мире насчитывается около 500 шаманских лабиринтов, 50 из которых находятся в России. Они часто встречаются в прибрежных районах или на берегах рек. Почти все подобные лабиринты имеют религиозное значение, но их предназначение и цель строительства до сих пор неизвестны.

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Далее в списке указаны Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии (пещера Черного дьявола), Телецкое озеро на Алтае, Васюганские болота в Западной Сибири. Также к таинственным и загадочным местам в России китайские журналисты отнесли и гору Холатчахль на Северном Урале, названную «горой мертвецов», а также озеро Светлояр в Нижегородской области и Плещеевом озере в Переславле-Залесском, которое сами местные жители считают загадочным и опасным местом.

Также упоминаются древний город Аркаим в Челябинской области, где четыре тысячи лет назад находилось поселение южноуральцев, и Патриаршие пруды в Москве.

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