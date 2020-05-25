Оренбург, , 10:29 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2020 года зафиксирован первый случай заражения клещевым вирусным энцефалитом. Заболевание выявлено в Сакмарском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

С начала весенней активности клещей по состоянию на 25 мая с жалобами на укусы клещей за медпомощью обратились 864 человека, в том числе 372 ребенка. С начала года противоклещевую вакцину получили 4764 оренбуржца.

Добавим, клещевой вирусный энцефалит — это острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, которое может привести к инвалидности и летальному исходу.

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