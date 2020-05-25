Красногорск, , 10:31 — REGNUM Число выздоровевших от COVID-19 на территории Московской области за сутки возросло на 388 человек. Об этом 25 мая сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Подмосковье.

«В Московской области завершили лечение … еще 388 заболевших», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что все вылечившиеся в регионе были выписаны из медицинских учреждений после того, как их исследования на коронавирус показали отрицательный результат.

При этом уточняется, что общее количество выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье таким образом возросло до 5 908 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Удмуртии за сутки проведено 2085 исследований на коронавирусную инфекцию.