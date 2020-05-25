Ростов-на-Дону, , 10:26 — REGNUM 44 пассажира вывозного рейса из Индии встретили в Ростове-на-Дону. Это жители Ростовской области и шести российских регионов, передаёт ИА REGNUM.

В международном аэропорту «Платов» борт «Уральских авиалиний», следующий в Уфу, сделал промежуточную посадку. В Ростове-на-Дону встретили одного жителя Сальска (Ростовская область), восемь жителей Саратова, 16 жителей Краснодара, четверо крымчан, четверо волгоградцев, один человек из Астрахани, ещё один — из Ставрополя. В обсерватор помещены девять человек.

ИА REGNUM напоминает, что всего вывозной рейс из Гоа доставил на родину более 80 российских туристов туристов. Это также жители Башкирии, Татарии, Челябинской, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей.

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