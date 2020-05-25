Буйнакск, Дагестан, , 11:22 — REGNUM Полевой многопрофильный госпиталь в дагестанском городе Буйнакске приступил к работе с пациентами. Об этом сообщает 25 мая Минобороны России.

Пациентам, которые обращаются к медикам с жалобами, проводят обследование. У них берут анализ на коронавирус нового типа и назначают им необходимое лечение под постоянным контролем специалистов.

Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, УЗИ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами. Доступны исследования крови и ПЦР-исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильный госпиталь на сто койко-мест был развёрнут в Буйнакске 22 мая. Личный состав медподразделения прибыл из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае, совершив марш в 400 км.

Читайте также: Минобороны РФ развернуло в Буйнакске госпиталь для пациентов с COVID-19