Самара, , 10:26 — REGNUM Более тысячи масок сшила и бесплатно раздала нуждающимся студентка учебного заведения в Самаре. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Александра Хохлова, которая учится на фельдшера скорой помощи, каждый день отшивает порядка ста масок. А всего за два месяца она отшила и раздала бесплатно около одной тысячи масок. Эти средства индивидуальной защиты у нее заказывают через социальную сеть.

Отмечается, что студентка в первую очередь раздает маски малоимущим гражданам и сотрудникам скорой помощи.

По ее словам, она начала шить маски, когда их не было в магазинах. Заказов поступает очень много, поэтому на отдых совсем не остается времени. Но поскольку это является добрым делом, то эта работа будет продолжена.

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