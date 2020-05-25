Ижевск, , 10:22 — REGNUM В Удмуртии за сутки проведено 2085 исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Обследовано на коронавирус 1987 жителей региона.

Всего в республике с момента начала наблюдений провели 58 476 исследований в отношении 52 329 жителей республики.

В управлении напомнили категории граждан, которые проходят тестирование в обязательном порядке: прибывшие в РФ из-за рубежа с симптомами ОРВИ, граждане с диагнозом «внебольничная пневмония», а также лица старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 25 мая выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 549 случаев заражения SARS-CoV-2.

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