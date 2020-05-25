Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Студенты Екатеринбурге потребовали вернуть проезд в метро в студенческие тарифы электронного проездного «Екарта». Об этом написал один из участников акции, член Молодёжной палаты при гордуме Александр Немченко в Facebook.

«Мы убеждены, что городские власти в лице мэрии попросту «забили» на студентов», — считает Немченко.

Несколько студентов поодиночке сфотографировались с плакатами, на которых указали призывы вернуть проезд в студенческую «Екарту». Организаторы подчёркивают: они уже неоднократно обращались в администрацию города, но это ничего не поменяло. Между тем, весной 2020 года метро возвратили в тарифы для школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, екатеринбургский метрополитен потерял 80% выручки на фоне пандемии COVID-19.

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