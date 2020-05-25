Элиста, , 10:21 — REGNUM Масочный режим вводится в Калмыкии, соответствующие изменения в указ «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» подписал глава региона Бату Хасиков.

Обязательное ношение масок вводится в общественных местах — в общественном транспорте, магазинах, аптеках и так далее

«Динамика у нас улучшается, но расслабляться пока рано. В связи с этим вводим масочный режим и усиливаем меры ограничений на санпостах», — пояснил в соцсети глава региона.

При этом перчаточный режим вводиться на территории региона не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, на территории Калмыкии подтверждено 903 случая заражения коронавирусом. 11 человек скончались.

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