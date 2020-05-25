Хабаровск, , 10:25 — REGNUM Общее количество скончавшихся от COVID-19 на территории Хабаровского края за прошедшие стуки увеличилось на один летальный случай и теперь составляет 10 человек. Об этом 25 мая сообщает региональный Минздрав.

Также уточняется, что на сегодняшний день в регионе суммарное число заразившихся коронавирусом составляет 1 633 при 691 выздоровевшем пациенте.

Кроме этого, сообщается, что лечение в больницах края проходит 659 человек, из которых 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Воронежской области за минувшие сутки увеличилось на 55 и стало более 1,5 тысяч.