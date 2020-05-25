Иваново, , 10:24 — REGNUM Защитные костюмы, изготовленные на фабрике «Шуйские ситцы» из Ивановской области, для врачей Костромской, Тверской, Саратовской и Кемеровской областей передали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и «Волонтеры — медики» в рамках акции #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

«Особенно помощь сейчас нужна медикам. Мы развозим средства индивидуальной защиты врачам, чтобы сделать их труд более защищенным», — сообщили представитель ОНФ Илья Семин.

На фабрике «Шуйские ситцы» стали шить защитные костюмы с самого начала борьбы с коронавирусной инфекцией, став партнером акции #МыВместе. Как уточнили в пресс-службе, фабричные технологи разработали специальную отделку, которая придает тканям антивирусные, антибактериальные и водо‑ и маслоотталкивающие свойства. Изготавливаемые на предприятии ткани получили высокую оценку НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора и рекомендованы для изготовления защитной одежды для медработников, имеющих дело с пациентами с COVID-19.

«Шуйские ситцы», конечно же, откликнулись в числе первых и стали отшивать и костюмы. Сначала помогли Шуйской районной больнице, потом вышли на межрегиональный уровень», —рассказала гендиректор фабрики Анна Богаделина.

За последние несколько дней участники акции #МыВместе передали средства защиты в Областную клиническую больницу и Городскую больницу №6 в Твери, в костромской туберкулезный диспансер, на анжеро-судженскую станцию скорой помощи в Кемеровской области, в Городскую поликлинику №3 и Перинатальный центр Саратова.

«Очень приятно оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются. Сильно вдохновляет и то, что в такое трудное время люди сплотились в помощи менее защищенным категориям населения. Видишь, сколько неравнодушных граждан в нашей стране», — отметил волонтер-медик Виктор Астахов.