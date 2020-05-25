Кустанай, Казахстан, , 10:16 — REGNUM Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Казанбасы — Апановка в Кустанайской области Казахстана, сообщили в пресс-службе АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Авария произошла 24 мая в 14:40 (11:40 мск). Во время следования поезда машинист применил экстренное торможения из-за обнаружения падения воздуха между вагонами.

При осмотре поезда обнаружен сход с рельсов 23 пустых вагонов. В результате аварии повреждены опоры контактной сети и железнодорожные пути. Причину аварии расследует специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Западно-Казахстанской области с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда из России, груженые зерном. По предварительным данным, причиной аварии стала трещина в колесной паре.

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