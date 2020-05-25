Ныроб, , 10:16 — REGNUM В Пермском крае из многодетной семьи изъяты пять ребят. Детей разместили в доме ребёнка в Соликамске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

По данным ведомства, приставы исполнили судебное решение, согласно которому в поселке Ныроб Чердынского района многодетная мать ограничена в родительских правах.

«Женщина не смогла обеспечить своих детей необходимой заботой и должным уходом. Ребята были предоставлены сами себе, часто голодали и не посещали медицинские учреждения», — сказали в службе судебных приставов.

Теперь пермячка должна выплачивать алименты на содержание своих детей. Вернуть детей она сможет, если изменит свое поведение и образ жизни.