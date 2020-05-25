Владивосток, , 10:22 — REGNUM В Минкомсвязи РФ рассказали, когда россияне смогут вернуться на родину из-за границы, где они вынуждены оставаться из-за коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«С 24 мая по 3 июня запланировано 26 рейсов, из которых два прилетят во Владивосток. Рейс Сеул — Владивосток — Москва вылетит 2 июня, а 3 июня прилетит борт из Гуанчжоу во Владивосток, транзитом до Москвы», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вывозной рейс со 117 жителями России прибыл в Москву из Рима 25 мая.