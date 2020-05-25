Пермь, , 10:05 — REGNUM В Пермском крае в День пограничника, 28 мая, запрещена розничная продажа алкоголя. Нарушителей ждет штраф до 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Пермская краевая общественная организация «Союз пограничников Прикамья» предложила заменить традиционное празднование Дня пограничника онлайн-встречами с боевыми товарищами и отметить профессиональный праздник в кругу семьи.

«В этих условиях сейчас живёт вся страна, и даже в День Победы 9 мая 2020 года не было традиционных памятных мероприятий. Призываем отметить нынешний праздник в кругу семьи и друзей, оставаясь дома», — сказали в общественной организации.

Добавим, что в честь Дня пограничника в Перми ранее традиционного устраивали шествие, митинги, культурно-спортивного мероприятия.

С целью предотвращения распространения коронавируса в Пермском крае со 2 апреля введён режим самоизоляции граждан. С 12 мая населению разрешили прогулки на свежем воздухе, но при условии использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.