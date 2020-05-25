Кру, Великобритания, , 10:10 — REGNUM Для возобновления производства в период эпидемии нового коронавируса Bentley внедрила 250 новых мер безопасности на своём британском заводе в Кру, графство Чешир. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

После вынужденной приостановки производства работу возобновили 1700 сотрудников предприятия. Для уменьшения риска заражения коронавирусом сотрудников компании на предприятии была разработана специальная программа безопасности и новые санитарные нормы. Отмечается, что все нововведения опираются на предписания британского правительства.

«В результате было реализовано 250 мер безопасности, охватывающих все наши области и помогающих защитить каждого из наших коллег, их семьи и наших клиентов», — сообщила член совета директоров по вопросам людей, цифровых технологий и информационных технологий доктор Астрид Фонтейн.

Напомним, по данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров, в апреле текущего года британские автолюбители купили 4321 новую машину, что на 97,3% меньше, чем год назад.

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