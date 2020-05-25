Тамбов, , 10:02 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, об этом 25 мая сообщил региональный оперштаб.

В числе новых заразившихся — шестеро детей от года до 15 лет, возраст взрослых пациентов от 21 года до 87 лет.

Всего в регионе на утро 25 мая подтверждено 2 тыс. 547 случаев заражения коронавирусом. 856 пациентов выписаны с выздоровлением. Восемь человек с положительными тестами на SARS-CoV-2 скончались. В больницах Тамбовской области находятся 373 пациента, в том числе 294 человека с «пневмония».