Вильнюс, , 10:00 — REGNUM Авиакомпания Air Baltic возобновила авиарейсы Вильнюс — Таллин после разрешения правительства Литвы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Самолет вылетит из Вильнюса 25 мая в 19:00 и прибудет в Таллин в 21:00. Кроме того, правительство Литвы разрешило возобновить полеты в Норвегию. Компания Air Baltic планирует возобновить полеты в Осло с 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирские авиаперевозки в Литве закрыли с 4 апреля. Вместе с тем Air Baltic выполняет рейсы Вильнюс — Рига, а немецкая компания Lufthansa — Вильнюс — Франкфурт.

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