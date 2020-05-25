Берлин, , 10:06 — REGNUM Новый этап смягчения ограничений, введённых из-за пандемии нового коронавируса, начинается в Германии 25 мая. В федеральных землях ФРГ различается как эпидемическая обстановка, так и действующие правила и штраф, это следует из распоряжений местных властей.

В большинстве земель открываются рестораны. Однако в Саксонии-Анхальт они остаются закрытыми, а в Баварии разрешили работать пивным и ресторанам, находящимся под открытым небом.

В Гамбурге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Сааре, Саксонии и Тюрингии работают отели, гостиницы и хостелы. С 25 мая им разрешено открыться в Бремене, Нижней Саксонии, Северном Рейне — Вестфалии, Шлезвиге-Гольштейне. Гостиницы в Мекленбурге — Передней Померании с 25 мая могут принимать постояльцев, прибывших со всей страны.

Вместе с тем на всей территории страны остаются в силе требования социальной дистанции. Столы в ресторанах должны стоять не ближе 1,5 м друг к другу. До 31 августа в ФРГ запрещены массовые мероприятия, включая концерты, фестивали, спортивные состязания со зрителями.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая жителям Германии разрешили собираться не более чем двумя семьями. Ограничения на социальные контакты продлены до 5 июня.

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