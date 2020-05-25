Москва, , 10:05 — REGNUM Заседания комиссий Московской городской думы (МГД) будут проходить в особом режиме. Об этом 25 мая на заседании комиссии по экономической и социальной политике законодательного собрания столицы заявила её председатель Людмила Гусева («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В самом начале мероприятия Гусева призвала депутатов соблюдать меры самоизоляции. Произошло это после того, как переболевший COVID-19 депутат МГД Михаил Тимонов («Справедливая Россия») попытался поздороваться с коллегами рукопожатием.

«Какие руки, куда протягиваем? Я понимаю, что коллега Тимонов переболел», — возмутилась председатель комиссии.

После призыва соблюдать социальное дистанцирование, Гусева рассказала о новом формате работы комиссий Мосгордумы. По её словам, угроза коронавируса накладывает новую специфику на работы законодательного собрания столицы.

«Коллеги, какая сегодня ситуация. В соответствии с тем, что мы должны держать соцдистанцию, мы попросили не присутствовать помощников, мы не могли в зал поставить дополнительные кресла, чтобы посадить больше людей. Некоторые коллеги в режиме трансляции. Здесь только члены комиссии. В таком виде будут проходить все очные заседании комиссий, пока режим не будет завершен. Мы максимально ограничили количество людей, которые здесь могут присутствовать. Прошу относиться к этому с пониманием», — сказал Гусева.

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