Ижевск, , 09:48 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 25 мая выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 549 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

В числе новых носителей вируса — восемь жителей Ижевска, пятеро жителей Можги, трое — Алнашского района, по одному — Шарканского, Балезинского, Можгинского района и Глазова.

Полностью выздоровели 308 человек, пятеро выписаны в течение суток. 14 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республики подтверждено 529 случаев заражения SARS-CoV-2. До 22 мая не фиксировались случаи заражения в Сюмсинском и Красногорском районах. За выходные на этих территориях выявлено по одному случаю заражения — носители коронавируса выявлены во всех городах и районах республики.

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