Нижний Новгород, , 09:48 — REGNUM Около 100 тыс. средств индивидуальной защиты сотрудникам социальных учреждений Нижегородской области передадут местные активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и проекта «Регион заботы». Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

В пресс-службе уточнили, что груз для 60 учреждений поступил на склад Министерства социальной политики Нижегородской области. Помощь будет предоставлена психоневрологическим интернатам, детским домам-интернатам и домам престарелых.

Каждому учреждению доставят защитные костюмы, респираторы, защитные экраны и очки, медицинские маски, перчатки. Кроме этого, в учреждения доставят пульсоксиметры, предназначенные для измерения объема кислорода в крови.

По словам активистов, такие приборы нужны, измеряя объем кислорода, позволяют понять степень повреждения легких и принять решение о подключении пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.