Анадырь, , 10:03 — REGNUM Избирательная комиссия Чукотского автономного округа совместно с информационным ресурсом «Чукотка Сегодня» запустили проект «Изучаем поправки в Конституцию», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На страницах паблика есть вся информация с разъяснениями по выносимым на общероссийское голосование изменениям в Конституцию. В тексте спрятан код из 4-х букв, за который еженедельно можно получить приз. Кроме того, самые любознательные и активные участники конкурса будут отмечены окружной избирательной комиссией Чукотки в день голосования.

«С помощью этого конкурса мы хотим проинформировать как можно больше людей о поправках, которые предлагается внести в Конституцию нашей страны. В конкурсе мы используем документ, который состоит из 12 глав. Каждая из этих глав рассказывает о соответствующем пакете изменений. Кодовое слово, которое спрятано в разъяснениях будет меняться еженедельно и по пятницам мы будем награждать тех, кто оперативно соберёт все буквы и обнаружит этот код», — рассказали в избиркоме округа.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционный электронный формат голосования по поправкам в Конституцию РФ будет применен в нескольких регионах страны.