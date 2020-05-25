Волгоград, , 09:48 — REGNUM Два человека с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Волгоградской области за минувшие выходные 23−24 мая. Это две женщины, у которых имелись хронические заболевания, сообщает региональный оперативный штаб.

23 мая стало известно о смерти 63-летней жительницы Михайловки. У неё была зарегистрирована коронавирусная пневмония. У женщины также имелся инсулинзависимый сахарный диабет с множественными осложнениями.

24 мая от коронавирусной пневмонии скончалась 44-летняя жительница Волгограда. Сопутствующее заболевание женщины: хроническая железодефицитная анемия тяжёлой степени.

Таким образом, с начала пандемии в регионе зафиксировано 15 летальных исходов.