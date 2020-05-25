Сеул, , 09:47 — REGNUM С 26 мая в общественном транспорте Южной Кореи вводится масочный режим. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

В связи с этим водители автобусов и такси вправе отказать пассажиру без медицинской маски в поездке.

Тем не менее, водители также обязаны носить средства защиты, в противном случае им грозит штраф со стороны местных органов власти.

Напомним, что с 13 мая масочный режим введен в Сеульском метрополитене, а с 27 мая данный режим будет введен на всех внутренних и международных авиарейсах.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 206.