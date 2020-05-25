Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Медики в Грузии выявили один новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за истекшие сутки. Об этом сообщается 25 мая на специализированной интернет-площадке Stopcov.ge.

По официальной информации, общее количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране достигло 731. Еще три гражданина Грузии, вернувшиеся с диагнозом «коронавирус» из других стран учтены отдельно.

Количество тех, кто победил коронавирус, в стране также увеличилось на четырех человек — до 526. В Общей сложности в стране скончались 12 пациентов с COVID-19. На карантине находятся 3076 человек, госпитализированы — 300.

Напомним, после отмены 23 мая режима чрезвычайного положения правительство Грузии оставило большинство карантинных мер до 15 июля. В случае сохранения эпидемиологической обстановки в стране на текущем уровне власти обещали снять ограничения раньше.

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