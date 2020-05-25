Екатеринбург, , 09:41 — REGNUM Клинику лечения неврозов «Сосновый бор» перепрофилируют под лечение пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в приемном отделении медучреждения.

Прием плановых пациентов пока не будет осуществляться, сообщают в клинике.

Как заявил заведующий отделением психосоматических расстройств Олег Кузин в Facebook, даже немедикаментозные отделения отдадут для пациентов с инфекцией. В частности, даже в отделении Кузина будет установлен аппарат ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 3704 случая выявления коронавируса.