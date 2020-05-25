Махачкала, , 09:43 — REGNUM Игроки сборной России по футболу Алексей и Антон Миранчуки, а также Георгий Джикия помогли дагестанским больницам. Они закупили и отправили в республику медицинское образование, сообщил 25 мая Twitter сборной России.

«Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения», — сказано в публикации.

По состоянию на 10:35 24 мая в Дагестане зарегистрировано 4095 случаев заражения коронавирусом при 84 летальных исходах. В республике также сложилась сложная ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией.

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