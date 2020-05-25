Благовещенск, , 09:59 — REGNUM Массовая молитва мусульман состоялась на Амурском ГПЗ в городе Свободный. В дирекции компании утверждают, что она не отразится на здоровье работников.

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Как сообщило РИА Новости , руководство компании уверено, что массовый намаз не отразится на здоровье рабочих в условиях пандемии коронавируса.

«Учитывая, что Ураза-байрам — важный мусульманский праздник, руководство подрядной организации «Ренейссанс» приняло решение организовать намаз в границах вахтового городка, который расположен в закрытом контуре АГПЗ, в 15 км от города Свободный. Работники не могут покинуть пределов периметра проекта — вахтовых городков и строительной площадки», — говорится в официальном заявлении пресс-службы компании.

В дирекции АГПЗ также уточнили, что строители находятся под наблюдением медиков, случаев заражения коронавирусом нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области по состоянию на 24 мая, выявлено 355 заражений коронавирусом. Суточный прирост составил 15 случаев, выздоровели за всё время 95 человек, умерли 5 пациентов.