Кавалерово, , 09:48 — REGNUM В Приморье следственные органы расследуют уголовное дело по факту пропажи в начале мая в посёлке Кавалерово троих малолетних детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Читайте также: Куда смотрела опека: в Татарии мать прятала детей в лесу

Во время следствия установлено, что вместе с детьми исчез их 39-летний отец. Были организованы поиски пропавших, проверялись все версии исчезновения.

В доме, где проживала семья, нашли записи, из которых было очевидно о намерении семьи уйти от людей. Допрошены многочисленные свидетели.

«Через два дня поисковики обнаружили семью в лесу. Жизни и здоровью детей, а также отца, ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают следователи. Детей изъяли из семьи, уточняются все обстоятельства происшедшего», — пояснили в ведомстве.

По одной из версий, беглецы хотели переждать эпидемию коронавируса в лесу, вдали от людей. О наличии матери детей — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии мать с двумя сыновьями ушла в лес и удерживала их там. Она построила шалаш, где они жили. Кормила она детей листьями. Через две недели одному из мальчиков удалось бежать. Детей госпитализировали с истощением, а мать объяснила своё поведение тем, что «не хотела, чтобы её детям вживляли чипы».