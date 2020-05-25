Москва, , 09:37 — REGNUM Большинство покупателей и продавцов в российских магазинах соблюдают масочный режим и используют средства индивидуальной защиты. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по итогам проведённой проверки.

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Так, проверка проводилась в магазинах 15 торговых сетей, расположеных в Москве и Белгороде, в том числе «Пятёрочка», «Лента», «Магнит», «Азбука Вкуса», AB Daily, АТАК, «Перекрёсток», Globus, Metro Cash & Carry, «О'кей», «Дикси» и Ашан.

«Как оказалось по итогам, и покупатели, и продавцы по большей части соблюдают направленные против COVID-19 меры», — подчеркнули эксперты.

В Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отметили, что торговые сети заранее готовились к введению масочного режима. В апреле для магазинов было закуплено свыше 40 млн масок, ещё 113 млн — в мае. При этом продаются маски практически по себестоимости.

Также в Роскачестве добавили, что с самого начала эпидемии сотрудники торговых предприятий и распределительных центров соблюдают режим санитарного контроля, осуществляют санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования. Кроме того, предпринимаются и все другие необходимые меры, призванные остановить распространение коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае в большинстве регионов России начал действовать масочный и перчаточный режим. Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук при поездках в транспорте и посещении магазинов. А торговым сетям и магазинам рекомендовано размещать в торговых залах и при входе объявления о введении режима обязательного ношения СИЗ, и информировать об ответственности за нарушение данных требований. В случае несогласия посетителя их исполнять продавец вправе отказать ему в обслуживании и вызвать сотрудников полиции.