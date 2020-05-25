Красноярск, , 09:37 — REGNUM У сотрудника администрации министерства здравоохранения Красноярского края выявлен коронавирус. Сотрудник изолирован и находится на лечении. Определён круг контактных лиц. В этот список вошёл и министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. Он и другие сотрудники из круга контактов изолированы на две недели. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в краевом минздраве.

Проведено тестирование. Необходимая деятельность будет осуществляться дистанционно, заверили в министерстве.

Заражение сотрудника было внутрисемейным бытовым, пояснили в ведомстве. В помещениях министерства произведена дезинфекция.

Сотрудники, не попадающие под категорию контактных, работают на местах, соблюдая все необходимые санитарно-противоэпидемические нормы, масочный режим. Минздрав продолжает работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 3265 человек.

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