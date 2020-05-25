Рязань, , 09:37 — REGNUM В реабилитации нацизма подозревается 46-летний житель Рязани. На его странице в социальной сети обнаружены видеоролики, оправдывающих преступную идеологию. Возбуждено уголовное дело, сообщили 25 мая в региональном Следственном комитете.

По данным следствия, мужчина в начале 2019 года со своего домашнего компьютера разместил на персональной странице в одной из социальных сетей несколько видеороликов. В них отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников, а также было выражено одобрение преступлений нацистов. Преступные действия выявлены сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Рязанской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, назначены необходимые экспертизы.