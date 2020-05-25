Новосибирск, , 09:37 — REGNUM За проведшие сутки на территории Новосибирской области было выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных стало 2 213 человек. Об этом 25 мая рассказал на оперативном совещании в правительстве области глава минздрава региона Константин Хальзов.

«У нас за все время наблюдения зарегистрировано 2213 человек», — приводит его слова РИА Новости.

Также он уточнил, что общее число вылечившихся от COVID-19 в области на данный момент составляет 891 пациента.

Кроме этого, Хальзов рассказал, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии в регионе находится 51 человек, 9 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом.