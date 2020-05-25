Орел, , 09:32 — REGNUM Уголовное дело о халатности в связи с неоплатой администрацией Орла долга в 870 млн рублей по муниципальным контрактам возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

В ходе проверки прокуроры установили, что с января 2019 года по настоящее время подведомственными управлениями и учреждениями заключались муниципальные контракты, не обеспеченные бюджетными средствами. В результате размер долга перед предпринимателями по исполненным контрактам достиг 870 млн рублей.

«Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщила Татьяна Цуканова.

Также прокуратура направила представление заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области, а также главе администрации Орла.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года стало известно о 200-миллионных долгах администрации города перед поставщиками школьного питания. О многомиллионных долгах сообщали и ресурсоснабжающие организации.

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