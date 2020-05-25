Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM За воскресенье, 24 мая, в Санкт-Петербурге на наличие коронавирусной инфекции обследовали 3312 человек. Об этом сообщает 25 мая телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Напомним, что в предыдущее воскресенье, 17 мая, число обследованных было меньше и составляло 2792 человека.

По данным на утро понедельника, на карантине в Петербурге остаются 3340 человек. При этом 174 человека помещены в обсерватор, 677 находятся на самоизоляции, 2489 — контактные лица.

О своем прибытии из-за границы за сутки в Петербурге сообщили 40 человек.

Напомним, по данным на 24 мая, в Санкт-Петербурге выявлено 13 339 случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии. От COVID-19 скончались 133 человека. Выздоровели 3452 человека.