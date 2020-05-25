Сеул, , 09:31 — REGNUM В общеобразовательных учреждениях Южной Кореи введут дополнительные меры по предотвращению возможного распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

По их словам, руководству школ рекомендуется сократить заполняемость учебных кабинетов до двух третей от общего числа учащихся, составить график посещаемости, а также предоставить возможность удаленного обучения тем, кто будет находиться дома.

Кроме того, в школы будет направлен дополнительный персонал (около 30 тыс. человек) для контроля за соблюдением дополнительных правил.

Напомним, что с 27 мая в стране приступят к занятиям учащиеся третьих классов средних школ, первых-вторых классов начальных школ и воспитанники детских садов.

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