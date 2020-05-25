Нью-Дели, , 09:28 — REGNUM Общее количество выявленных зараженных коронавирусом в Индии стало более 138 тысяч человек. Об этом 25 мая стало известно из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно им, за минувшие сутки в стране было выявлено более 6,9 тысячи новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего суммарное число зараженных достигло 138 845 человек.

Кроме этого, сообщается, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались 154 пациента и общее количество летальных исходов в стране достигло 4021.

Также уточняется, что за этот же период от COVID-19 в стране вылечились 3280 пациентов, их общее число равно 54 440.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Таиланде уже в ближайшие полгода планируют приступить к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.