Ростов-на-Дону, , 09:28 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону впервые за семь лет родился верблюжонок. Детёныш появился у пары верблюдов Шакито и Майи. Горожане приступили к выбору имени новорождённому, передаёт ИА REGNUM.

Жителям областного центра сотрудники зоосада предлагают выбрать имя для новорождённого верблюжонка. В 2020 году детёнышей называют на третью букву алфавита — «в». В комментариях уже появились варианты. Горожане предлагают назвать самца Вениамин (Веня), Вирус, Вилли. Есть и те, кто предложил назвать нового питомца зоосада в честь президента РФ — Владимиром или Владимиром Владимировичем (сокращённо ВВ).

ИА REGNUM напоминает, что в зоопарке Ростова-на-Дону ранее приплод дали кенгуру, патагонские мары, кошачьи лемуры.

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