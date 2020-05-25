Багдад, , 09:23 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 197 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 4469 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 160 человек. За сутки никто не скончался.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 410 тыс. человек.