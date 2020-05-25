Москва, , 09:40 — REGNUM Более 20 сайтов, содержащих недостоверные сведения об изготовлении цифровых пропусков, заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом 25 мая пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что к интернет-страницам ограничили доступ пользователей, либо отработали вопрос об удалении противоправной информации. Сведения о продаже фальшивых цифровых пропусков, якобы позволяющих передвигаться в условиях карантина, обнаружили в Москве, Московской и Нижегородской областях и в Татарии, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

По словам парламентария, речь идёт об угрозе здоровью граждан, так как человек, получивший фальшивый пропуск, может оказаться носителем коронавируса.

«Следовательно, его выход на улицу может повлечь за собой негативные последствия для окружающих», — сказал Хинштейн.

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