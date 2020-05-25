Москва, , 09:09 — REGNUM Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ), работа которых была приостановлена из-за пандемии коронавируса, снова начнут её в ограниченном режиме с 25 мая текущего года в Москве и Московской области. Об этом 25 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в блоге на своем официальном сайте.

«С 25 мая 2020 г. будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы», — говорится в сообщении и уточняется, что мэром Москвы сегодня был подписан соответствующий указ.

Также указывается, что пока будут работать только 88 из 130 МФЦ, которые расположены в самых густонаселенных районах столицы и имеют хорошую транспортную доступность, и в них жители столицы смогут получить примерно 150 разнообразных услуг, каковые невозможно оформить в электронном виде.

При этом отмечается, что посетить МФЦ можно будет только после предварительной записи на портале mos.ru с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности.

Так, сотрудники и посетители МФЦ будут в обязательном порядке использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки, а также на входе будет измеряться температура тела бесконтактным способом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России каждая пятая компания (21%), где сотрудники работают дистанционно, продлит этот режим после снятия карантина.