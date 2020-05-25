Ханты-Мансийск, , 09:07 — REGNUM К всероссийскому проекту «Тележка добра», в рамках которого покупатели могут пожертвовать купленные в магазинах продукты и положить их в специально установленные продуктовые тележки, в Ханты-Мансийске присоединились семь продуктовых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Собранные продукты добровольцы акции #МыВместе фасуют в продуктовые наборы и развозят по адресам нуждающихся в помощи пожилых людей, маломобильных граждан и многодетных семей, вынужденных находиться в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Координатор команды «Молодёжка ОНФ» в Югре Анастасия Потехина сообщила, что продукты доставляются адресно именно тем, кто в этом нуждается.

«С каждой семьей мы предварительно созваниваемся, чтобы узнать ситуацию, их историю, чтобы продуктовый набор попал действительно тем семьям, которые в нём нуждаются», — отметила Потехина.

В продуктовые наборы входит самое необходимое: мука, крупы, сахар, консервированные продукты, чай и другие продукты. Как рассказали добровольцы, они работают уже два месяца без выходных, помогая нуждающимся, которые всегда им рады и с нетерпением ждут.