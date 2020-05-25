Самара, , 09:02 — REGNUM Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, осенью прошлого года был задержан ранее не судимый подозреваемый 1990 года рождения, который, как считают полицейские, закладывал наркотики в тайники в Советском районе Самары.

Во время личного досмотра у задержанного был найден пакет с веществом растительного происхождения. Кроме этого, у мужчины была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находилось двадцать таблеток разного цвета и формы.

Сообщается, что по месту его проживания также были найдены и изъяты пакеты и контейнеры, в которых находилось вещество растительного происхождения и таблетки различного цвета. Кроме этого, были изъяты электронные весы и прочие принадлежности. В его ноутбуке стражи порядка обнаружили фотографии «закладок». Тогда задержанный показал места, где были спрятаны наркотики. Стражи порядка в этих местах также обнаружили свертки с таблетками.

Эксперты установили, что изъятые вещества являются различными наркотическими средствами. Всего было изъято более 1088 граммов наркотиков растительного и 328,54 грамма наркотиков синтетического происхождения.

По предварительной версии, задержанный покупал наркотики через интернет, чтобы в дальнейшем их продать.

По данному факту было возбуждено свыше 25 уголовных дел по признакам покушения на сбыт наркотиков. Сейчас их объединили в одно производство. Его материалы переданы в суд, где они будут рассмотрены по существу.

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