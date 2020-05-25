Красноярск, , 08:57 — REGNUM По состоянию на утро 25 мая в Красноярском крае зарегистрировано 13 лесных пожаров на площади 1515 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Очаги возгораний действуют в девяти районах. Два пожара уже локализованы. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в минлесхозе.

За прошедшие выходные (23−24 мая) в Красноярском крае потушили 31 лесной пожар в 14 районах на площади 262 га.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 апреля во всех муниципальных образованиях Красноярского края действует особый противопожарный режим.

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