Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Семья теннисиста Николоза Басилашвили, являющегося первой ракеткой Грузии, распространила заявление о его невиновности. Об этом 24 мая сообщает Общественное телевидение.

Нелли Доракошвили, бывшая супруга спортсмена, обвинила его в семейно-бытовом насилии в присутствии несовершеннолетнего ребенка. Родственники теннисиста уверены, что женщина решила оклеветать экс-супруга и использовать закон для нанесения ему финансового и репутационного ущерба.

«Хотим извиниться перед болельщиками в связи с теми ложными обвинениями, которые слышны в адрес Николоза и нашей семьи. С полной ответственностью заявляем, что информация о насилии не соответствует правде и не существует никаких подтверждающих это доказательств», — говорится в заявлении.

По версии семьи Басилашвили, 21 мая, когда произошел инцидент, Доракошвили ворвалась в дом родителей бывшего мужа и начала скандалить. Родственники теннисиста заявляют, что нарушения закона в ее отношении не было, и надеются, что Николоз Басилашвили докажет свою невиновность.

Напомним, теннисист после заявления бывшей жены был взять под арест 22 мая. Его обвинили в применении насилия в отношении члена семьи в присутствии ребенка. 24 мая спортсмена выпустили под залог в размере 100 000 лари (более $31 тыс.).

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