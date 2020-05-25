Лусака, , 08:57 — REGNUM У министра информации Замбии Доры Силии выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 24 мая сообщают местные СМИ.

Политик, выступая с обращением, отметила, что заражение произошло, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности. Силия чувствует себя хорошо, заболевание протекает в бессимптомной форме.

Напомним, на сегодняшний день в Замбии выявлено 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

От COVID-19 в стране скончались семь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: провинцию в ДР Конго временно закрыли