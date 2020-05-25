Лусака, 25 мая 2020, 08:57 — REGNUM У министра информации Замбии Доры Силии выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 24 мая сообщают местные СМИ.
Политик, выступая с обращением, отметила, что заражение произошло, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности. Силия чувствует себя хорошо, заболевание протекает в бессимптомной форме.
Напомним, на сегодняшний день в Замбии выявлено 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
От COVID-19 в стране скончались семь человек.
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