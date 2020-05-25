Петропавловск-Камчатский, , 09:09 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов объяснил ситуацию с отсутствием лекарств для пациентов с коронавирусом в больнице Петропавловска-Камчатского, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации телеграм-канала Владимира Солодова.

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«За последние сутки мне в личные сообщения поступило большое количество обращений по поводу ситуации с лекарствами во 2-й городской больнице. Эта больница только на выходных приступила к работе в режиме ковидного госпиталя. Поэтому в ней действительно имели место перебои с поставками антибиотиков общего профиля (специализированными лекарствами против коронавируса пациенты были обеспечены все время). На данный момент лекарства и расходные материалы доставлены в учреждение в полном объёме. Необходимая медицинская помощь оказывается всем пациентам. Я очень ценю обратную связь от жителей», — написал в своём телеграм-канале Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, пациентка инфекционной больницы в Петропавловске-Камчатском опубликовала в сети видеообращение, в котором сообщила, что в больнице №2, где она лежит, нет лекарств. Женщина рассказала, что медперсонал сообщил ей, что для неё не хватило антибиотиков, и попросил «потерпеть как-нибудь». Она также рассказала, что в больнице нет даже парацетамола, катастрофически не хватает врачей, а те, что есть, работают на износ.