Екатеринбург, , 08:55 — REGNUM Владелец сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба подверг критике предлагаемые меры по разрешению работы фитнес-клубов в Свердловской области.

Как передаёт портал «Е1», возможность работать не в полную закрузку ударит по фитнес-бизнесу, опасается предприниматель. Арендодателю не удастся объяснить, что учреждение функционирует не в полную силу, и с владельцев клубов потребуют платить аренду в полном объёме, считает Гиренко-Коцуба.

Кроме того, клиенты, приобретавшие карты с полным доступом к фитнесу, могут начать конфликтовать.

«А как объяснить клиенту, который покупал клуб «с бассейном», что можно пользоваться только усеченным перечнем услуг?» — спрашивает предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что фитнес-центрам разрешат работать с загрузкой в не более 25% от их единовременной пропускной способности.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор рассказал, когда откроет фитнес-центры