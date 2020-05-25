Саратов, , 08:55 — REGNUM В Саратовской области 25 мая подтвердились 98 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2516 человек. Выздоровели с начала эпидемии 812 человек, за последние сутки — 27 пациентов. С начала пандемии скончались 20 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выявлены носители коронавируса из числа контактных лиц — 57 человек, один — прибыл из другого региона, 40 случаев заражения из неустановленных источников.

Больше всего выявили случаев наличия коронавируса среди лиц старше 60 лет — 29 человек, от 50 до 59 лет — 24 пациента, от 40−49 — 19 человек, трое детей в возрасте до 14 лет. Круг контактных лиц определен, все зараженные граждане находятся под медицинским наблюдением.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 64,7 тыс. исследований, за сутки — 2,5 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 24 мая подтвердились 97 новых случаев заражения коронавирусом, общее число носителей коронавируса достигло 2418 человек.

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